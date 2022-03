Under 17, il Benevento sfida l'Ascoli: potrebbe già arrivare la qualificazione La sfida con i marchigiani comincerà alle ore 11

Torna in campo la compagine under 17 che, dopo il fine settimana di riposo, sarà di scena in terra marchigiana per affrontare l'Ascoli. I giallorossi marciano a passo spedito verso la qualificazione ai play off, desiderosi di ottenere la certezza aritmetica quanto prima per poter programmare al meglio gli spareggi. I bianconeri hanno ottenuto solo nove punti fino a questo momento, ma rappresentano sempre un avversario da non sottovalutare. Addirittura la qualificazione potrebbe arrivare già domani in caso di sconfitta o pareggio del Lecce in casa del Crotone e concomitante vittoria sannita, considerato che i salentini saranno chiamati a riposare in occasione dell'ultima giornata. La truppa di Rocco è determinata a conquistare l'intera posta in palio. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11.

Il programma della 10^ giornata di ritorno:

Ascoli - Benevento

Cosenza - Frosinone

Crotone - Lecce

Napoli - Ternana

Roma - Reggina

Salernitana - Lazio

Riposa: Perugia

La classifica:

Roma 52

Lazio 47

Benevento 42

Lecce 38

Napoli 37

Cosenza 29

Perugia 29

Frosinone 26

Salernitana 20

Crotone 19

Ternana 12

Reggina 11

Ascoli 9