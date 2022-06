Benevento, l'under 17 fa il bis: vinto anche il Trofeo Shalom Seconda affermazione dei giallorossi di Rocco

L'under 17 del Benevento ha portato a casa un altro trofeo estivo. Dopo essersi imposta nel Corpus Domini di Campobasso, battendo in finale la Rappresentativa della Lombardia, i giallorossi hanno conquistato anche il Trofeo Shalom. La manifestazione internazionale, da anni presente sul territorio per promuovere il calcio giovanile, ha visto la partecipazione della Strega a distanza di anni. La truppa di Rocco ha superato nella fase a gironi la Nazionale LND e la Cavese, per poi battere in finale la Juve Stabia con il risultato di 3-1. Un doppio successo che pone la ciliegina sulla torta su una stagione molto importante per l'under 17 che è arrivata fino ai play off nazionali, per poi essere eliminata sfortunatamente dal Brescia solo dopo i calci di rigore. Adesso è tempo di meritato riposo, ma tra poco più di un mese si riprenderà la preparazione con gran parte del gruppo che formerà la compagine Primavera.