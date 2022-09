Under 17, il Benevento di Rocco espugna Salerno Decisive le reti di Carfora e Ciprio per il successo giallorosso

Salernitana - Benevento 0-2

Salernitana: Ricci, Manuzzi, Barretta (17'st Buonocore), Coppola, Angellotti (44'st Apetino), Vaccaro, Sepe (27'st Mele), Nicolai (1'st Trombetta), Galdo (27'st Fisio), Zerillo, Casile (1'st Madonna). A disp.: Palazzo, Cetta, Argento. All.: Procopio

Benevento: Giangregorio, Fastiggi, Polverino, Politi, Guerra, Eletto, Pellegrino, Rucci, Ciprio (34'st D'Ambrosio), Carfora (44'st Rispoli), Fierro (23'st Esposito). A disp.: Marino, Umile, Napolitano, Ruggiero, Donatiello, Patricelli. All.: Rocco

Arbitro: Granillo di Napoli

Assistenti: Ferraro di Frattamaggiore e Amarante di Castellammare di Stabia

Marcatori: 12'pt Carfora, 31'st Ciprio

Note: Espulsi al 22'st Guerra (B) e al 48'st Madonna (S)

Primo successo stagionale per l'under 17 di Dario Rocco che ha espugnato Salerno con il risultato di 2-0. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo dodici minuti di gioco grazie a un gol di Carfora. Nella ripresa il Benevento si è trovato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per doppio giallo rimediata da Guerra. Nonostante questo aspetto, la Strega ha bissato il vantaggio con Ciprio che al 31' ha realizzato la rete del raddoppio. Nel finale anche il salernitano Madonna è stato espulso dall'arbitro Granillo, ristabilendo la parità numerica a pochi istanti dalla conclusione dell'incontro. Il Benevento balza a quota quattro punti in classifica, nella prossima giornata ospiterà il Perugia all'Avellola.

I risultati della 2^ giornata:

Bari - Frosinone 0-3

Lazio - Palermo 3-1

Lecce - Ascoli 1-5

Perugia - Cosenza 5-0

Reggina - Ternana 3-4

Salernitana - Benevento 0-2

Riposa: Roma

La classifica:

Lazio 6

Perugia 6

Ternana 6

Benevento 4

Roma 3

Ascoli 3

Frosinone 3

Reggina 1

Salernitana 1

Cosenza 1

Palermo 0

Bari 0

Lecce 0