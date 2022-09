Under 17, un gol di Patricelli evita al Benevento la sconfitta All'Avellola la Strega impatta contro il Perugia

Benevento - Perugia 2-2

Benevento: Nunziante, Fastiggi, Esposito, Politi (28'pt D'Ambrosio), Napolitano, Eletto, Pellegrino (11'st Donatiello), Rucci (43'st Patricelli), Ciprio, Carfora, Fierro (43'st Rispoli). A disp.: Giangregorio, Umile, Nonga, Damiano, Ruggiero. All.: Rocco

Perugia: Bolzon, Ciattaglia (22'st Astemio), Falasca, Patrignani, Fontanelli (34'st Balducci), Costanzi (34'st Rondolini), Torri, Bussotti, Caprari, Ambrogi (11'st Barberini), Petterini (11'st Carbonini). A disp.: Romagnoli, Massei, Cesaretti, Tofani. All.: Del Bene

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore

Assistenti: Savino di Napoli e Pone di Nola

Marcatori: 19'pt Caprari (P), 27'pt Ciattaglia (P), 26'st Ciprio (B), 47'st Patricelli

Note: Espulso Napolitano al 48'st

Pareggio in extremis ottenuto dall'under 17 nel match disputato questo pomeriggio contro i pari età del Perugia. Gli ospiti hanno chiuso il primo tempo in avanti di due reti, grazie alle marcature di Caprari e Ciattaglia. La riscossa giallorossa è giunta nella ripresa: prima Ciprio ha accorciato le distanze al 26', poi Patricelli ha salvato la Strega con il gol che ha permesso di evitare la sconfitta. Il calciatore era entrato da pochi minuti in campo. Nel finale la truppa di Rocco ha chiuso in inferiorità numerica per via dell'espulsione rimediata da Napolitano. Il Benevento balza a quota cinque punti in classifica: nella prossima giornata affronterà il Lecce in trasferta.

I risultati della 3^ giornata:

Ascoli - Roma 0-6

Benevento - Perugia 2-2

Cosenza - Lecce 0-4

Frosinone - Reggina 2-2

Palermo - Bari 1-0

Ternana - Salernitana 4-1

Riposa: Lazio

La classifica:

Ternana 9

Perugia 7

Lazio 6

Roma 6

Benevento 5

Frosinone 4

Palermo 3

Lecce 3

Ascoli 3

Reggina 2

Salernitana 1

Cosenza 1

Bari 0