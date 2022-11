Benevento, settore giovanile: Carfora convocato in Nazionale L'attaccante dell'under 17 vestirà la maglia azzurra

Nuova convocazione per il settore giovanile del Benevento che ha ricevuto la richiesta da parte della Figc per Lorenzo Carfora. Classe 2006, l'attaccante giallorosso è in forza all'under 17 guidata da Rocco, reduce da un pareggio in trasferta contro la Ternana.

Carfora parteciperà al Torneo dei Gironi, in programma a Novarello dall'11 al 13 novembre, con la maglia della Nazionale Under 17 guidata dal Tecnico Federale Bernardo Corradi.