Under 17, importante vittoria del Benevento sul Frosinone (FOTO) La truppa di Rocco ha battuto i ciociari grazie alle reti di Rucci e Patricelli

Benevento - Frosinone 2-1

Benevento: Giangregorio, Fastiggi, Polverino, Donatiello (11'st Fierro), Guerra, Eletto, Pellegrino, Rucci, Patricelli (11'st Ciprio), Carfora (43'st D'Ambrosio), Ciurleo. A disp.: Nigro, Esposito, Napolitano, Politi, Ruggiero, Rispoli. All.: Rocco

Frosinone: Minicangeli, Shkambaj, Bianchi, Ambrosini, Pelosi (45'st Derita), Iachini, Izzo (23'st Schietroma), Silvestri (23'st Orlandi), Sitek, Centra, Bauco. A disp.: Grasso, Cozzolino, Paparelli, Rizzo, Di Cristoforo, Fiorletta. All.: Ledesma

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata

Assistenti: Maione e Pone di Nola

Marcatori: 1'pt Rucci (B), 39'pt Patricelli (B), 2'st Bauco su rig. (F)

Note: Espulso al 41'st Shkambaj (F)

Successo per l'under 17 del Benevento nel match disputato questo pomeriggio all'Avellola contro il Frosinone. La compagine di Rocco è partita subito forte, tant'è che dopo pochi secondi ha trovato il vantaggio firmato da Rucci. Al 39' è arrivato il raddoppio di Patricelli che ha permesso ai giallorossi di tornare negli spogliatoi in avanti di due reti. Nella ripresa, i ciociari sono riusciti ad accorciare le distanze grazie a un calcio di rigore di Bauco. L'arbitro ha concesso la massima punizione anche al Benevento al 22', ma Carfora si è fatto ipnotizzare da Minicangeli. Nel finale gli ospiti si sono trovati in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Shkambaj. Per il Benevento si tratta di una vittoria di grande importanza contro una diretta concorrente per l'accesso alle fasi finali nazionali: la Strega, infatti, con questi tre punti resta al quarto posto ma accorcia le distanze sui ciociari. Nella prossima giornata se la vedrà contro il Palermo in trasferta.

I risultati della 10^ giornata:

Ascoli - Lazio 0-2

Benevento - Frosinone 2-1

Cosenza - Palermo 1-3

Lecce - Reggina 1-0

Perugia - Salernitana 1-2

Roma - Bari 4-2

Riposa: Ternana

La classifica:

Lazio 24

Roma 22

Frosinone 19

Benevento 16

Palermo 15

Reggina 13

Ternana 13

Lecce 13

Perugia 12

Ascoli 9

Salernitana 5

Cosenza 4

Bari 3