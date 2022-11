Benevento, nuova chiamata per Carfora nell'Italia under 17 L'attaccante giallorosso parteciperà alla doppia amichevole contro l'Ungheria

Nuova convocazione per Lorenzo Carfora nell'Italia under 17, guidata dal Commissario Tecnico Bernardo Corradi. L'attaccante dell'under 17 sarà a disposizione della compagine azzurra per la doppia amichevole contro l'Ungheria, in programma nelle giornate del 29 novembre e del primo dicembre a Telki.

Una chiamata che dà continuità a quella dello scorso mese, quando Carfora venne impiegato da Corradi nel corso del Torneo dei Gironi. Un attestato di riconoscimento anche al lavoro del settore giovanile del Benevento Calcio, non nuovo alla presenza dei propri tesserati nelle formazioni azzurre.