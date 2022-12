Under 17, sconfitta del Benevento a Reggio Calabria Debacle dei giallorossi nell'ultima trasferta dell'anno solare

Reggina - Benevento 4-1

Reggina: Sciammarella; Villlari (Curulla), Bombaci, Morra, Girasole (Cristello), Simonetta, Simeone (Krovriaha), Farcomeni (Lafauci), Antoci (Squillaci), Cracchiolo, Arditi (Cuscinà). A disp.: Summa, Marte, Gatto. All.: Zito

Benevento: Giangregorio; Fastiggi (35'st Umile), Esposito (7'st Sasso), Donatiello (35'st Ruggiero), Guerra, Eletto, Fierro (28'st D'Ambrosio), Rucci (35'st Bisogno), Patricelli, Carfora, Ciurleo. A disp.: Marino, Pagano, Festino, Damiano. All.: Rocco

Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria.

Assistenti: Celestino di Reggio Calabria e Gigliotti di Lamezia Terme.

Marcatori: 9'pt Morra (R), 38'pt Carfora (B), 40'pt Farcomeni (R), 19'st Cracchiolo (R), 34'st Girasole (R)

Sconfitta per l'under 17 nel match giocato quest'oggi contro la Reggina. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo nove minuti con Morra. I giallorossi sono riusciti a pareggiare i conti al 38' con Carfora. La Reggina subito dopo ha preso il largo, con le marcature di Farcomeni, Cracchiolo e Girasole che hanno portato il risultato sul definitivo 4-1. Nella prossima giornata, in programma il 15 gennaio. la truppa di Rocco affronterà la Salernitana all'Avellola.

I risultati della 1^ giornata di ritorno:

Bari - Ternana 4-0

Lazio - Frosinone 6-0

Lecce - Roma 0-0

Perugia - Ascoli 7-2

Reggina - Benevento 4-1

Salernitana - Cosenza 2-0

Riposa: Palermo

La classifica:

Lazio 33

Roma 32

Palermo 20

Reggina 20

Benevento 20

Frosinone 20

Perugia 18

Lecce 17

Ternana 15

Ascoli 13

Salernitana 11

Bari 10

Cosenza 5