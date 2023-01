Under 17 Benevento, una doppietta di Carfora decide il derby con la Salernitana Primo successo del 2023 per la compagine guidata da Rocco

Benevento-Salernitana 2-0

Benevento: Giangregorio; Fastiggi (39'st Umile), Ciurleo, Donatiello (16'st Pellegrino), Esposito, Eletto, Fierro (28'st Rispoli), Rucci (28'st Politi), Ciprio (39'st Patricelli), Carfora (39'st D'Ambrosio), Bisogno. A disp.: Marino, Ruggiero, Pagano. All.: Dario Rocco

Salernitana: Ticci; Manuzzi, Buonocore (39'st Paudice), Troise (36'st Galdo), Coppola (36'st Apetino), Vaccaro, Argento, Trombetta (1'st Mele), Casile (36'st Iorio), Verde (1'st Zerillo), Barretta. A disp.: Vigna, Migliore, Del Piano. All.: Ernesto De Santis

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco.

Assistenti: Balbo di Caserta e Castaldo di Frattamaggiore

Marcatori: 35'pt e 27'st Carfora (B)

Prima vittoria del 2023 per il Benevento che all'Avellola ha battuto i pari età della Salernitana. Decisiva una doppietta realizzata da Carfora, capace di punire Ticci prima al 35' del primo tempo e poi al 27' della ripresa. E' un risultato che permette alla truppa di Rocco di restare in zona play off. Nella prossima giornata è in programma la trasferta di Perugia.

Under 17, i risultati della 15^ giornata:

Ascoli - Lecce 2-4

Benevento - Salernitana 2-0

Cosenza - Perugia 3-2

Frosinone - Bari 3-3

Palermo - Lazio

Ternana - Reggina 1-2

Riposa: Roma

Under 17, la classifica:

Lazio 33

Roma 32

Reggina 23

Benevento 23

Frosinone 21

Lecce 20

Palermo 20

Perugia 18

Ternana 15

Ascoli 13

Bari 11

Salernitana 11

Cosenza 8