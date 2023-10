Under 17, sconfitta del Benevento ad Arezzo Primo ko stagionale per la compagine allenata da Carbone

Arezzo-Benevento 5-2

Arezzo: Taglioni; Monteiro, Amirante (23'st Barboni), Errunghi, Boduri, Oscurato, Camerini, Banelli (1'st Gadani), Ediozogor (31'st Zhupa), Louari, Sussi (35'st Noaum). A disp.: Rosi, Fancelli, Tomasella, Tirritto, Bricca. All.: Bernardini

Benevento: Marino; Rossi (40'st Puca), Battista (15'st Buccoliero), Squillante (32'st Cerciello), Zanni, Nonga, Sasso, Borrelli, Nurcato (40'st Mesisca), Santucci (15'st De Stefano), Frasca. A disp.: Di Lauro, Perone, Giorgione, Monticelli. All.: Carbone

Arbitro: Cioli di Siena. Assistenti: Rossetti e Chernekova di Piombino

Marcatori: 4'pt Ediozogor (A), 23'pt Frasca (B), 7'st Zhupa (A), 17'st Errunghi (A), 22'st Santucci (B), 33'st Noaum (A), 35'st Gadani (A)

Sconfitta per l'under 17 del Benevento nel match giocato in casa dell'Arezzo. Il risultato si è sbloccato dopo quattro minuti di gioco con la marcatura di Ediozogor che ha portato i padroni di casa in vantaggio. Il primo tempo si è chiuso sull'1-1, con il pareggio giallorosso firmato da Frasca. Nella ripresa, l'Arezzo ha siglato due reti con Zhupa ed Errunghi, con Santucci che ha accorciato le distanze al 22'. Nouam e Gadani hanno chiuso la partita, rispettivamente al 33' e al 35', portando il punteggio sul definitivo 5-2. Nella prossima giornata, la truppa di Carbone affronterà la Recanatese all'Avellola.

Under 17, i risultati della 3^ giornata:

Audace Cerignola-Vis Pesaro 2-1

Foggia-Ancona 0-4

Gubbio-Pineto 3-2

Latina-Casertana 2-0

Perugia-Monterosi Tuscia 4-5

Pescara-Fermana 3-1

Riposa: Recanatese

La classifica:

Ancona 9

Latina 9

Arezzo 6

Monterosi Tuscia 6

Vis Pesaro 4

Pescara 4

Benevento 4

Audace Cerignola 4

Perugia 3

Gubbio 3

Fermana 3

Foggia 3

Casertana 1

Pineto 1

Recanatese 0