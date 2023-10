U17, l'ambizione di Zanni: "Voglio la prima squadra del Benevento e lo scudetto" Le parole del capitano giallorosso nel corso di Ottogol

Mario Zanni, capitano e difensore dell'under 17 del Benevento, ha messo in risalto le aspettative dei giallorossi ai microfoni di Ottogol: "Abbiamo una squadra molto forte, punteremo a vincere lo scudetto. Quest'anno affrontiamo il campionato riservato alle società di Serie C, sicuramente ho notato maggiore aggressività rispetto ai tornei di A e B, dove c'è maggiore qualità".

Emozionante per Zanni è la fascia di capitano che ogni domenica indossa sul braccio: "Essere capitano è un motivo d'orgoglio. Cerco di rappresentare la maglia giallorossa nel migliore dei modi. In questi tre anni sono migliorato molto sotto tutti i punti di vista, anche fuori dal campo grazie a coloro che compongono lo staff del settore giovanile. Le mie caratteristiche? Mi piace molto costruire dal basso, ma quando serve cerco di essere duro nei contrasti".

Il sogno di Zanni è quello di approdare in prima squadra: "Il Benevento ha dimostrato negli anni di lanciare molti giovani, spero che anche io possa seguirli. Mi piace molto Pastina perché è un difensore come me, oltre a essere cresciuto nel settore giovanile".