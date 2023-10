Benevento, cinque reti alla Recanatese da parte delle formazioni U17 e U15 Successi importanti per le due formazioni giallorosse

Domenica positiva per le compagini under 17 e under 15 del Benevento Calcio. Le due formazioni giovanili hanno trionfato all'Avellola contro la Recanatese. I giallorossi di Carbone si sono imposti con il punteggio di 5-0, grazie alle marcature di Nurcato, Battista, Frasca, Buccoliero e Giorgione. Un risultato che gli permette di riscattarsi dopo la sconfitta maturata nella scorsa giornata sul campo dell'Arezzo.

Vittoria per 5-2 per l'under 15 che al 13' della ripresa perdeva per 2-1 dopo che gli ospiti erano riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio di Martini. La doppietta di De Benedetto, il gol di D'Urso e un'autorete hanno permesso ai giallorossi di Grande di portare a casa tre punti preziosi.

Nella prossima giornata, sia l'under 17 che l'under 15 osserveranno il turno di riposo singolo dovuto al numero di compagini dispari presenti nei gironi.