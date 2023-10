Benevento, i risultati delle under 17 e 15 contro il Monterosi Importante affermazione della compagine guidata da Carbone

Domenica in chiaroscuro per le compagini under 17 e 15 del Benevento contro il Monterosi. Questa mattina sono scesi in campo i ragazzi di Grande (in foto), i quali sono stati sconfitti con il punteggio di 3-1. Dopo il vantaggio firmato da Marzaiuolo, i padroni di casa hanno ribaltato tutto con un'autogol di Colella e le marcature di Formica e Agostini (su rigore). Positiva la prova dell'under 17 di Carbone che, invece, si è imposta per 3-2. In rete Sasso con una doppietta e Squillante. Nella prossima giornata, le due compagini del Benevento affronteranno la Vis Pesaro tra le mura amiche.

Classifica under 17: Ancona 18, Arezzo 12, Benevento, Latina, Pescara e Audace Cerignola 10, Monterosi Tuscia e Foggia 9, Gubbio 7, Perugia e Fermana 6, Casertana, Pineto e Vis Pesaro 4.

Classifica under 15: Perugia 15, Pescara, Foggia e Monterosi Tuscia 13, Arezzo 12, Benevento 9, Gubbio e Latina 8, Audace Cerignola 7, Pineto 5, Casertana e Vis Pesaro 4, Ancona 3, Recanatese 2, Fermana 0.