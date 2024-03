Under 17, rettificato il risultato di Benevento-Ancona: i dettagli La decisione dopo l'errore effettuato dall'arbitro

Ha fatto scalpore quanto accaduto dopo Benevento-Ancona, con l'arbitro che ha consegnato al Giudice Sportivo un referto sbagliato, sottoscrivendo che il risultato è stato di 1-0 in favore dei marchigiani piuttosto che l'effettivo 1-1. Un errore che ha fatto andare su tutte le furie il Benevento Calcio, con Diego Palermo che ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto. L'arbitro è tornato sui suoi passi, effettuando una rettifica del punteggio che è stata prontamente comunicata quest'oggi dalla Figc. Benevento-Ancona è ufficialmente terminata 1-1, con i giallorossi che mantengono il vantaggio di tre punti sul secondo posto. Resta una macchia indelebile sulle spalle dell'arbitro, per un episodio che difficilmente si potrà rivedere nel mondo del calcio e non solo.