Benevento, under 17: un passo in avanti verso le fasi finali da primatista I giallorossi restano al comando con un vantaggio di tre lunghezze

Ieri sono scese in campo le formazioni under 17 e 15 del Benevento. I giallorossi hanno ospitato all'Avellola la formazione del Pineto, con il risultato finale che è stato di 2-2. Al gol degli ospiti di Tupone hanno risposto Borrelli e Zanni. Nel finale è arrivata la marcatura di Guida che ha chiuso la sfida. Considerato il pareggio dell'Ancona contro la Vis Pesaro, il vantaggio del Benevento resta di tre lunghezze a cinque partite dalla fine della stagione regolare. L'Ancona, come noto, ha una gara in più.

All'Avellola è scesa in campo anche l'under 15 che ha impattato con il Pineto. I giallorossi sono passati in vantaggio con Petrone dopo dieci minuti, poi c'è stato il pareggio degli ospiti con Appignani.

Under 17, la classifica: Benevento 53, Ancona 50, Foggia e Pescara 40, Latina e Monterosi 39, Arezzo e Perugia 37, Gubbio 30, Casertana e Cerignola 24, Pineto 21, Fermana 20, Recanatese 16, Vis Pesaro 15.

Under 15, la classifica: Arezzo 57, Pescara 52, Perugia 51, Monterosi 50, Benevento 40, Recanatese 33, Cerignola 32, Latina 31, Pineto 29, Casertana 28, Ancona 26, Vis Pesaro 24, Foggia 19, Gubbio 18, Fermana 1.