Benevento, l'under 17 di Floro Flores espugna Cerignola Primo acuto dei giallorossi che si sono imposti con una doppietta di Giugliano

Audace Cerignola-Benevento 1-2

Audace Cerignola: Gallo, Fucci (38'st Russo), Stilla, Peschechera (29'st Valentino), Barletta, Buono, Ripoli, Maffei (24'st Grella), Alonso (38'st Gafagna), Nanula (29'st Giannone), Lorusso. A disp.: Filolungo, Acocella, Urbano, Errico. All.: Laboragine

Benevento: Luongo, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, Infante, Formicola, Battista (24'st Sorace), Scalici (1'st Grilli), Soprano (16'st Cuozzo), Giugliano (42'st Iuliano), Matrone. A disp.: Cammarota, Pisani, Vivolo, Catiello, Cerbone. All.: Floro Flores

Arbitro: Fracassi di Foggia. Assistenti: Fiore di Foggia e Daniele di Barletta

Marcatori: 44'pt su rig. e 21'st Giugliano, 23'st Ripoli

Vittoria alla prima giornata per l'under 17 guidata da Antonio Floro Flores. Il Benevento si è imposto sul campo del Cerignola, al termine di un match molto combattuto. I padroni di casa hanno avuto l'opportunità di passare in vantaggio nel primo tempo grazie a un calcio di rigore che è stato parato da Luongo. La Strega ha siglato il gol a pochi minuti dalla fine della frazione, grazie alla massima punizione messa a segno da Giugliano. L'attaccante giallorosso si è ripetuto al 21', prima della marcatura dei pugliesi realizzata da Ripoli che ha portato il risultato sul definitivo 1-2. Si tratta del primo successo per Floro Flores da allenatore del Benevento. Nella prossima giornata, ci sarà il Pineto all'Avellola.