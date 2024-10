Benevento, under 17: la Ternana espugna l'Avellola Deciso nel finale un match dalle forti emozioni

Benevento-Ternana 3-4

Benevento: Cammarota, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, D'Ambrosio (1'st Infante), Formicola (19'st Vivolo), Battista (27'st Matrone), Scalici (1'st Iuliano), Soprano (19'st Cuozzo), Giugliano (40'st Sorace), Grilli. A disp.: Luongo, Pisano, Cerbone. All.: Floro Flores

Ternana: Culi, Rivelli (40'st Righi), Brocci, Di Curzio, Forlini, Salvatore, Angher, Bruti (32'st Mancini), Dezio (19'st Bottausci), Giacalone, Onesti. A disp.: Delibra, Palombi, Caccavale, Betti, Sabatini, Di Chio. All.: Di Loreto

Arbitro: Decimo di Napoli. Assistenti: Forgione di Avellino e Mauriello di Frattamaggiore

Marcatori: 10'pt e 42'st Angher, 41'pt Giacalone, 5'st e 10'st Giugliano su rig., 27'st Kwete, 43'st Dezio

Sconfitta all'Avellola per l'under 17 del Benevento. La sfida con la Ternana è stata ricca di emozioni, con le fere che sono passate in vantaggio al 10' con Angher. Il raddoppio degli ospiti è arrivato al 41' con Giacalone. La squadra di Floro Flores non si è affranta, tant'è che nella ripresa ha dato vita a una rimonta incredibile, con Gigliano (doppietta) e Kwete che in ventisette minuti hanno ribaltato tutto, portando il risultato sul 3-2. La beffa si è consumata nel finale, quando Angher e Dezio hanno siglato le due marcature che hanno permesso alla Ternana di conquistare tre punti pesanti in casa della Strega.