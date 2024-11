Benevento, pioggia di gol delle under 17 e 15 contro la Pianese Successi per le due formazioni giallorosse

Giornata trionfale per le formazioni under 17 e 15 del Benevento che hanno battuto i pari età della Pianese con tanti gol di scarto. La formazione di Floro Flores si è sbarazzata degli avversari con un netto 10-0. L'under 15, invece, ha addirittura rifilato diciotto reti alla compagine toscana. Nella prossima giornata, le due squadre giallorosse affronteranno il Gubbio in trasferta.