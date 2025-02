Vivaio, pari tra le U17 di Pescara e Benevento. Sconfitte per le U16 e 15 I risultati delle formazioni del settore giovanile giallorosso

Domenica dal sapore amaro per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. L'under 17 di Floro Flores ha ottenuto un pareggio in casa del Pescara, con il risultato di 2-2. C'è grande rammarico tra i giallorossi, soprattutto perché gli abruzzesi hanno conquistato il pareggio a pochi minuti dalla fine dell'incontro, grazie a un gol di Quieti. La sequenza delle reti ha visto la Strega passare in vantaggio con Soprano dopo due minuti, poi c'è stato il pari Shehaj al 37' della ripresa, prima del 2-1 siglato da Giugliano e del successivo gol sopracitato di Quieti.

Sconfitta per l'under 16 all'Avellola contro la Ternana. Le fere si sono imposte per 2-1, grazie alle reti di Cavalletti e Pavese. A nulla è valsa la rete giallorossa di Petrone che ha accorciato le distanze, ma non ha dato il via a una possibile rimonta. Il Benevento di Fusaro resta al comando della classifica, ma deve condividerlo con Perugia e Ascoli che l'hanno raggiunto a quota 33 punti.

Niente da fare anche per l'under 15 che ha perso il big match col Pescara con il risultato di 4-1. A siglare la rete giallorossa è stato Sorbo per il momentaneo 2-1.

Under 17, la classifica:

Ternana 47, Benevento 40, Latina 37, Perugia 32, Ascoli 30, Gubbio 27, Arezzo 25, Pescara e Casertana 23, Foggia 18, Cerignola 14, Campobasso 11, Pineto 8, Pianese 4.

Under 16, la classifica:

Benevento, Perugia e Ascoli 33, Ternana 31, Sorrento 29, Latina 24, Pineto 23, Pescara 19, Avellino 18, Casertana 16, Turris 14, Giugliano 11, Picerno 2.

Under 15, la classifica:

Perugia 45, Pescara e Ascoli 43, Benevento 40, Arezzo 29, Casertana 28, Ternana 27, Gubbio 22, Cerignola 19, Campobasso 18, Pineto 15, Latina 11, Foggia 5, Pianese 0.