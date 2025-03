Under 17, Floro Flores: "A Benevento non manca nulla, ai ragazzi dico una cosa" Il tecnico dell'under 17 ha parlato dell'esperienza in giallorosso

Ospite di Ottogol, Antonio Floro Flores ha raccontato l'esperienza che sta vivendo alla guida della formazione under 17 del Benevento: "Ho trovato un ambiente che crede molto nei giovani. Sono contento e orgoglioso di poter allenare in una società che mi ha dato la possibilità di poter insegnare ai ragazzi i principi di base del calcio e della vita. Questo sport spesso viene visto come un punto di arrivo, ma occorre essere sempre ossessionati per dare il massimo. Ai giovani dico che per prima cosa viene la maglia. Se vuoi contare qualcosa, allora devi avere riguardo per ciò che hai. Le società vanno rispettate, al di là dei soldi che comunque ti fanno stare bene. Il Benevento ti mette a disposizione tutto per dare il massimo. Qui non manca nulla, arrivi al campo come se fossi un allenatore già affermato: devi solo spogliarti e lavorare. Chi ha una fortuna del genere deve tenersela stretta, soprattutto nel calcio di oggi".