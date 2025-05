Under 17, colpaccio del Benevento a Perugia: final four a un passo La squadra di Floro Flores si impone in terra umbra: in rete Giugliano e Battista

Perugia-Benevento 1-3

Perugia: Vinti, Bevanti (20'st Cantalino), Bartolini, Peruzzi (35'st Fiorentini), Brunori (13'st Agnissan), Cesarini, Merico (20'st Chiodini), Dottori, Bellai (35'st Pepe), Perugini, Ciani. A disp.: Strappini, Condac, Vanni, Forti. All.: Gatti

Benevento: Cammarota, Kwete, Pisani, Del Gaudio, D'Ambrosio, Formicola, Battista (30'st Infante), Grilli, Soprano (40'st Giurolo), Giugliano (45'st Cerbone), Scalici (30'st Scarpitella). A disp.: Luongo, Cerulo, Catiello, Matrone, Iuliano. All.: Floro Flores

Arbitro: Ferrara di Roma 2. Assistenti: Scarangela e Martino di Cassino

Marcatori: 4'pt e 33'st Giugliano (B), 8'pt Bellai (P), 42'pt Battista (B)

Note: Espulso Pisani al 25'st. Minuti di recupero 2'pt e 6'st

Vittoria di grande spessore conquistata dal Benevento nella gara d'andata dei quarti di finale relativi al campionato under 17. I giallorossi si sono imposti in casa del Perugia con il risultato di 3-1, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle final four. La squadra di Floro Flores è passata in vantaggio dopo quattro minuti con Giugliano, poi c'è stato il pareggio dei padroni di casa con Bellai. Il Benevento ha chiuso la prima frazione in avanti di una rete grazie alla marcatura di Battista realizzata al 42'. Il gol del definitivo 3-1 è stato messo a segno dal solito Giugliano al 33' della ripresa. Da segnalare l'espulsione rimediata da Pisani al 25' del secondo tempo che ha costretto il Benevento a giocare in inferiorità numerica. Il difensore, quindi, salterà il match di ritorno in programma domenica prossima all'Avellola. Sul sintetico dell'impianto sportivo sannita, al Benevento basterà mantenere il vantaggio accumulato di due reti. Il Perugia approderebbe in semifinale soltanto se dovesse vincere con almeno tre gol di scarto. In caso di parità complessiva, il regolamento dice che passerebbe la Strega, grazie al miglior piazzamento finale nel corso della stagione regolare.