Benevento, l'under 17 elimina il Perugia e vola alle final four In semifinale i giallorossi affronteranno una tra Latina e Ternana

L'under 17 del Benevento approda alle final four per la vittoria del titolo nazionale. È un risultato molto importante quello conquistato dalla squadra di Floro Flores che certifica l'ottima stagione disputata fino a questo momento. Dopo aver vinto in casa dei grifoni con il punteggio di 3-1, all'Avellola i giallorossi sono stati sconfitti con il rocambolesco risultato di 3-4. Il ko non pregiudica il passaggio del turno, grazie al computo totale delle marcature che ha permesso al Benevento di staccare il pass per le tanto ambite final four.

Benevento-Perugia, la sequenza dei gol

I giallorossi sono passati in vantaggio dopo tre minuti con un calcio di rigore trasformato da Giugliano, poi c'è stato il pareggio degli ospiti firmato da Merico. Al 24' è arrivato il raddoppio sannita con il solito Giugliano, poi il Perugia ha ribaltato il risultato grazie a un'autorete e alla marcatura di Agnissan. Nella ripresa, la squadra di Floro Flores ha pareggiato i conti al 5' con Soprano, ma al 18' Ciani ha siglato il gol del definitivo 3-4. Festeggia il Benevento per l'accesso alle semifinali, dove affronterà la vincente del match tra Latina e Ternana.