Under 17, Pro Vercelli-Benevento 0-2: raddoppio di Scalici (LIVE) A Viterbo si affrontano bianchi e giallorossi per l'accesso alla finalissima

Si affrontano Pro Vercelli e Benevento per la semifinale che mette in palio l'accesso alla finalissima del campionato under 17. Fischio d'inizio alle ore 17:30. Per il regolamento delle final four, clicca qui.

34' - Raddoppio di Scalici

Arriva il raddoppio del Benevento! È Scalici a punire Breshak per la marcatura del 2-0. Micidiale partenza della squadra di Floro Flores che vuole raggiungere a tutti i costi la finale

18' - Pro Vercelli-Benevento 0-1, gol di Soprano

Il risultato si sblocca dopo diciotto minuti di gioco con Soprano. L'attaccante giallorosso mette a segno il gol che porta in vantaggio il Benevento.

Pro Vercelli-Benevento, le formazioni ufficiali

Pro Vercelli: Breshak, Iuliano, De Faveri, Spassino, Prella, Di Franza, Necchio, Orsi, Shaker, Canapa, Atzeni. All.: Melchiori

Benevento: Cammarota, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, D'Ambrosio, Formicola, Battista, Grilli, Soprano, Giugliano, Scalici. All.: Floro Flores

In aggiornamento