Benevento, importante riconoscimento per Giugliano dell'under 17 La Lega Pro ha premiato il giovane centrocampista giallorosso

Una giornata dedicata ai giovani della Serie C, quella tenutasi all’interno della sede di Lega Pro, durante la quale sono stati premiati i migliori calciatori delle Rappresentative per la stagione 2024-25.

Quattro giovani – uno per ruolo – sono stati selezionati per ogni gruppo (Under 15, Under 16 e Under 17) e hanno ricevuto il riconoscimento dal Presidente Matteo Marani, il quale ha sottolineato l’importanza dei settori giovanili nel sistema calcio italiano e, soprattutto, in Serie C, storicamente trampolino di lancio per tante stelle del nostro pallone. A ciascuno dei premiati è stato anche consegnato un paio di scarpette da calcio, realizzate su misura da Pantofola d’Oro.

La stagione sportiva appena conclusa ha confermato il ruolo centrale dei calciatori emergenti, sul cui sviluppo Lega Pro punta molto. I numeri parlano chiaro: oltre 650 giovani coinvolti, 44 giorni di attività, 4 stage di selezione e 46 calciatori delle Rappresentative convocati almeno una volta in prima squadra con i rispettivi club di appartenenza.

Altrettanto positivi i risultati ottenuti sul campo: i ragazzi guidati dal CT Arrigoni – presente all’evento – si sono distinti con importanti vittorie contro le squadre giovanili di club blasonati come Inter, Napoli, Roma, Bologna o Parma. Degni di nota, infine, i trionfi delle formazioni Under 15 e Under 17, che hanno conquistato il primo posto nei tornei ‘La Nuova Sardegna’ e ‘Maggioni-Righi’.

I migliori calciatori delle Rappresentative

Under 15

Davide Ferrari, Miglior Portiere, S.P.A.L.

Concetto Federico Spampinato, Miglior Difensore, Campobasso

Federico Tordini, Miglior Centrocampista, Gubbio

Tommaso Tartaglia, Migliore Attaccante, L.R. Vicenza

Under 16

Nicolò Bensi, Miglior Portiere, Padova

Giorgio Bosi, Miglior Difensore, Perugia

Giovanni Miotto, Miglior Centrocampista, Padova

Davide Meneguzzo, Migliore Attaccante, L.R. Vicenza

Under 17

Alessandro Mazzocchi, Miglior Portiere, S.P.A.L.

Antonio Aloisi, Miglior Difensore, Avellino

Marco Giugliano, Miglior Centrocampista, Benevento

Mattia Esposito, Migliore Attaccante, Sorrento