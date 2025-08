Under 17 Benevento, Schiavi: "Pronto a far crescere i miei ragazzi" (VIDEO) Le parole del nuovo tecnico giallorosso: "Per me è una grande opportunità"

Inizia la stagione della formazione under 17 del Benevento. C'è una novità rilevante, considerato che alla guida dei giallorossini c'è Raffaele Schiavi. Il tecnico, nella scorsa stagione alla Cavese, si è presentato così: "Voglio ringraziare la società, il presidente e Simone Puleo che mi hanno dato questa grande opportunità che spero di ricambiare. Penso che quello del Benevento sia uno dei più forti settori giovanili a livello nazionale. Darò tutto me stesso per la crescita dei ragazzi. Quando Puleo mi ha cercato, non ci ho pensato due volte ad accettare. Cercheremo di raggiungere il sogno che ci è sfuggito per poco lo scorso anno".

Schiavi, il girone e gli obiettivi

Schiavi ha commentato il girone in cui è stato inserito il Benevento: "Sono contento. Credo che il girone del sud sia più basso come livello, mentre questo in cui parteciperemo è molto più competitivo. Per i ragazzi deve essere stimolante, anche perché più l'avversario è forte e maggiori sono le possibilità di crescita. Cosa mi ha chiesto la società? Dobbiamo portare il maggior numero possibile di ragazzi in Primavera. Il Benevento punta tanto sui giovani, come abbiamo visto negli ultimi anni con tanti elementi che hanno giocato in prima squadra. Il nostro compito sarà quello di farli crescere e di renderli uomini".