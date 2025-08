Benevento under 17, De Benedetto: "C'è voglia di riscatto" (VIDEO) Le parole del giovane centrocampista giallorosso

Francesco De Benedetto, centrocampista della formazione under 17 del Benevento, non vede l'ora di iniziare la nuova stagione: "Ci aspetta un campionato difficile. Siamo migliorati molto rispetto allo scorso anno. C'è voglia di riscatto perché negli ultimi due anni non siamo andati ai play off, quindi ci aspetta un anno impegnativo e difficile. Siamo pronti. Questa è una bella realtà, spero di rimanerci a lungo. Il nuovo allenatore? Schiavi è un ottimo tecnico, è molto bravo. Può dare sicuramente una svolta a questa squadra".

De Benedetto si è poi soffermato sul girone: "Dobbiamo stare sempre sul pezzo, senza mai arrenderci. Bisogna vincere questo campionato. Spero di alzare la coppa con questa squadra e di confermare le mie prestazioni degli ultimi due anni".