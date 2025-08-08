Under 17 e 15, svelato il calendario: si parte con Benevento-Gubbio Definite le ventisei giornate dei due campionati. Inizio il 14 settembre

La Figc ha definito il calendario dei campionati under 17 e 15 che, come noto, sono identici per favorire gli spostamenti alle società. Il Benevento esordirà il prossimo 14 settembre, all'Avellola, contro i pari età del Gubbio. Alla seconda giornata ci sarà la trasferta in casa della Pianese. Il campionato si chiuderà con la sfida al Foggia.

Under 17 e 15, ecco il calendario completo