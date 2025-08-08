Under 17 e 15, svelato il calendario: si parte con Benevento-Gubbio

Definite le ventisei giornate dei due campionati. Inizio il 14 settembre

Benevento.  

La Figc ha definito il calendario dei campionati under 17 e 15 che, come noto, sono identici per favorire gli spostamenti alle società. Il Benevento esordirà il prossimo 14 settembre, all'Avellola, contro i pari età del Gubbio. Alla seconda giornata ci sarà la trasferta in casa della Pianese. Il campionato si chiuderà con la sfida al Foggia. 

Under 17 e 15, ecco il calendario completo 

  1. Benevento-Gubbio
  2. Pianese-Benevento
  3. Benevento-Latina
  4. Cerignola-Benevento
  5. Guidonia-Benevento
  6. Benevento-Campobasso
  7. Ascoli-Benevento
  8. Benevento-Ternana
  9. Casertana-Benevento
  10. Benevento-Pineto
  11. Sambenedettese-Benevento
  12. Benevento-Perugia
  13. Foggia-Benevento

