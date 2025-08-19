Scopigno Cup, Benevento ko nel derby con l'Avellino

A decidere il match è stato Cazzato

scopigno cup benevento ko nel derby con l avellino
Avellino-Benevento 1-0

Avellino: Santoro, De Biase (34'st Palma), Di Vico, Barbera, Ciampi, Angelino (25'st Cusenza), Coulibaly (15'st Capone), Bianco, Cazzato (21'st Sasso), Sinacra (4'st Maggiulli), Fiorellino. A disp.: Spinazzola, Bruno, D'Antonio, Tricarico. All.: Pianese 

Benevento: Tagliente, Di Mauro (21'st Maione), Pane, Carandente (1'st Baldacci), Picardi, Jerradi, Lo Russo, Pirozzi (24'st Viscovo), Perfetto (25'st Cocuzzo), De Benedetto, Petrizzo (12'st Migliaccio). A disp.: Chiariello, Colella, Liguori, Amico. All.: Schiavi 

Arbitro: Donadio. Assistenti: Cozzolino e Auricchio 

Marcatore: 17'pt Cazzato

L'under 17 del Benevento ha esordito questo pomeriggio contro l'Avellino nella Scopigno Cup. La Strega di Schiavi è scesa in campo contro l'Avellino al Casola di Napoli, con i lupi che si sono imposti di misura grazie a una rete messa a segno dopo diciassette minuti da Cazzato. Al di là del risultato, per i giallorossi è stato sicuramente un test indicativo che permette al nuovo tecnico di poter fare le prove generali in vista del campionato. Giovedì il Benevento tornerà in campo per affrontare il Napoli

