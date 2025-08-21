Scopigno Cup, il Benevento batte il Napoli con un gol di De Benedetto Successo di misura per i l'under 17 giallorossa, ma non basta: arriva l'eliminazione dal torneo

Napoli-Benevento 0-1

Napoli: Amendola, Zappalà, Lepre, Natale, Lanese, Auxilia, De Rosa, De Michele, Mane, Riccio, Scotti. A disp.: Capasso, Branchizio, Chiaiese, Coppola, Liccardo, Muoio, D'Angelo, Pengue, Postiglione.

Benevento: Tagliente, Maione, Pane, Carandente, Colella, Jerradi, Lo Russo, Baldacci, Migliaccio, De Benedetto, Viscovo. A disp.: Chiariello, Di Mauro, Picardi, Aldi, Pirozzi, Petrizzo, Cocuzzo, D'Urzo, Perfetto. All.: Schiavi

Successo del Benevento nella seconda giornata della Scopigno Cup. I giallorossi si sono imposti al Casola con il punteggio di 1-0, grazie al gol di De Benedetto messo a segno dopo due minuti dal fischio d'inizio. È una vittoria che non permette al Benevento di accedere alle semifinali, considerato che i giallorossi hanno chiuso a quota tre punti insieme ad Avellino e Napoli, ma alla fine sono stati i partenopei a passare il turno grazie alla migliore differenza reti. Al di là degli aspetti relativi alla manifestazione, per Schiavi i due match giocati con Avellino e Napoli sono stati molto indicativi in vista del campionato.

Classifica finale:

Napoli 3 (d.r. +1)

Avellino 3 (d.r. 0)

Benevento 3 (d.r. 0)