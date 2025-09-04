Under 17, Baldacci: "Colpito dall'organizzazione del Benevento" (VIDEO) Le parole del centrocampista giallorosso: "Questo vivaio ci aiuta a crescere giorno dopo giorno"

Simone Baldacci è uno dei volti nuovi della formazione under 17 guidata da Schiavi. Il centrocampista non vede l'ora di cominciare il campionato con la maglia giallorossa: "Ho visitato anche altri settore giovanili, quelli di Pescara e Pineto, ma questa organizzazione non l'ho trovata. Qui c'è un ambiente sano. Le mie caratteristiche? Mi piace inserirmi negli spazi, la corsa è un mio aspetto predominante. Spero di giocare nei professionisti. Da questo settore giovanile possiamo avere le basi per arrivare a questo obiettivo. Tutti hanno una visione futura che ci permette di migliorare, aiutandoci a esordire in prima squadra".

Per l'intervista completa, clicca sul video.