Benevento under 17, Lo Russo: "Sogno di giocare in prima squadra" L'attaccante giallorosso: "Stiamo lavorando bene, vogliamo vincere lo scudetto"

Carlo Lo Russo è determinato verso il campionato. L'attaccante della formazione under 17 del Benevento si è espresso così a pochi giorni dall'esordio: "Stiamo lavorando molto. Vogliamo farci trovare pronti al campionato, ce la metteremo tutta per fare bene e per vincere lo scudetto. Sono qui da due anni, mi trovo molto bene. Le mie carattestiche? Sono abile e veloce. Sono un esterno d'attacco, posso giocare sia a destra che a sinistra. Gioco per il bene del gruppo. Il mio sogno è quello di arrivare in prima squadra".

