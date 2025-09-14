Under 17, gol a grappoli tra Benevento e Gubbio: termina 6-3 (LE FOTO) I giallorossi si aggiudicano la vittoria al termine di una sfida ricca di emozioni

Benevento-Gubbio 6-3

Benevento: Tagliente, Di Mauro, Pane, Carandente (23'st D'Urzo), Aldi (35'st Maione), Jerradi, Lo Russo (35'st Migliaccio), Viscovo (6'st Pirozzi), Cammarota (1'st Amico), De Benedetto (35'st Spinesi), Perfetto (6'st Petrizzo). A disp.: Leone, Liguori. All.: Schiavi

Gubbio: Barbanera, Ciccone, Amantini (6'st Fortinovo), Peza (1'st Piomboni), Ferrandelschi, Santamaria, Biccheri (1'st Tordini), Morales, Toska (23'st Lorenzon), Ciccinetti (1'st Luchini), Morosi (36'st Amore). A disp.: Squarta, Bartoccioni, Cotroneo. All.: Tafani

Arbitro: Tassini di Ercolano. Assistenti: Novizio di Benevento e Costa di Napoli

Marcatori: 3'pt Cammarota, 10'pt Morales su rig., 14'pt Viscovo, 29'pt De Benedetto, 6'st Luchini, 10'st Piomboni, 12'st e 43'st Amico, 25'st Lo Russo

Note: Ammoniti Jerradi, Cicconi e Peza. Minuti di recupero 3'pt e 1'st

Partita ricca di gol quella giocata questo pomeriggio tra le formazioni under 17 di Benevento e Gubbio. Le due squadre hanno dato vita a una sfida piena di colpi di scena che si è sbloccata dopo tre minuti con la marcatura giallorossa firmata da Cammarota. Il Gubbio ha pareggiato i conti al 10', grazie a un calcio di rigore di Morales, poi il Benevento è ritornato in vantaggio al 14' con Viscovo. La squadra di Festa ha siglato anche il tris al 29' con De Benedetto. Nella ripresa, il Gubbio ha trovato la forza di pareggiare l'incontro, con le reti di Luchini e Piomboni, realizzate rispettivamente al 6' e al 10'. Il Benevento non si è perso d'animo e ha ribaltato tutto con la doppietta di Amico e la marcatura di Lo Russo che hanno portato il punteggio sul definitivo 6-3.

Under 17, i risultati della prima giornata:

Ascoli-Ternana 1-4

Benevento-Gubbio 6-3

Campobasso-Pianese 2-1

Casertana-Perugia 3-2

Latina-Foggia 5-0

Pineto-Guidonia 1-1

Sambenedettese-Audace Cerignola 2-4

Under 17, la classifica:

Latina 3

Benevento 3

Ternana 3

Cerignola 3

Casertana 3

Campobasso 3

Guidonia 1

Pineto 1

Perugia 0

Pianese 0

Sambenedettese 0

Gubbio 0

Ascoli 0

Foggia 0