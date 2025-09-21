Benevento, blitz dell'under 17 giallorossa sul campo della Pianese La squadra di Schiavi ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato

Pianese-Benevento 1-4

Pianese: Mariani, Fiorucci, Sacchi (25'st Shuli), Sboccia, Tardani, Polacco (32'pt Venturi), Valenzi (12'st Ronca), Senanayake, Nocci, Massaro (3'st Menchetti), Coku. A disp.: Biondini, Giubbilei, Topini, De Bonis, Mareschi. All.: Coretti

Benevento: Tagliente, Di Mauro (1'st Maione), Pane (30'st Liguori), Pirozzi, Aldi, Jerradi, Lo Russo (25'st Carandente), Viscovo (25'st Perfetto), Amico (12'st Cammarota), De Benedetto, Petrizzo (1'st Migliaccio). A disp.: Leone, Spinesi, Cocuzzo. All.: Schiavi

Arbitro: Apuzzo di Terni. Assistenti: Fiore e Bianchi di Roma 1

Marcatori: 20'pt Amico, 6'st Lo Russo, 30'st Menchetti su rig., 41'st De Benedetto, 48'st Migliaccio

L'under 17 del Benevento fa il bis dopo la vittoria conquistata alla prima giornata contro il Gubbio. Sul campo della Pianese, i ragazzi guidati da Schiavi si sono imposti con il punteggio di 4-1. Ad aprire le danze è stato Amico dopo venti minuti di gioco, poi nella ripresa c'è stato il raddoppio di Lo Russo, precisamente al 6'. La Pianese ha accorciato le distanze al 30' con un calcio di rigore di Menchetti. Nel finale, il Benevento ha preso il largo con le marcature di De Benedetto e Migliaccio. Nella prossima giornata, l'under 17 giallorossa affronterà il Latina all'Avellola.