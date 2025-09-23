Benevento, i bomber del settore giovanile: tante goleade, spicca Amico Molti i gol messi a segno nelle prime due giornate dalle formazioni giovanili giallorosse

Sono stati davvero tanti i gol messi a segno dalle formazioni Primavera, under 17 e 15 del Benevento Calcio nelle prime due giornate di campionato. Tutte e tre le formazioni sono a punteggio, grazie a delle buone prestazioni che hanno fruttato tante reti. Al momento, spicca Amico nella classifica dei bomber del settore giovanile. L'attaccante della formazione under 17 ha messo a segno tre reti nelle prime due partite. A seguire ci sono De Benedetto e Lo Russo della 17, Grosso La Valle della 15 e Soprano della Primavera, tutti a quota due reti.

I bomber del vivaio, la classifica:

3 reti: Amico (under 17)

2 reti: De Benedetto (under 17), Grosso La Valle (under 15), Lo Russo (under 17), Soprano (Primavera)

1 rete: Battista (Primavera), Cammarora (under 17), De Vito (under 15), Del Gaudio (Primavera), Di Laora (under 15), Giugliano (Primavera), Licciardi (under 15), Migliaccio (under 17), Milucci (Primavera), Renzi (under 15), Ronga (under 15), Viscovo (under 17)