Benevento under 17, Schiavi: "Proseguiamo il percorso di crescita" Il tecnico giallorosso sulla sosta del campionato: "Recuperiamo qualche elemento"

Weekend di riposo per la formazione under 17 del Benevento, con il tecnico Schiavi che ha analizzato il pareggio della scorsa giornata, rimediato con il Latina, per poi analizzare il momento della sua squadra: "Contro il Latina abbiamo fatto una prestazione di spessore, da squadra forte. Purtroppo fa parte della nostra crescita, dobbiamo iniziare a chiudere prima le partite. I ragazzi devono capire che ci vuole cattiveria. Bisogna lavorare e proseguire su questa strada. Questa squadra è forte, puntiamo a fare qualcosa di importante. La sosta? Recuperiamo qualche elemento. Questa, comunque, è una rosa ampia e unita".

