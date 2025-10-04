Benevento under 17, Petrizzo: "Carichiamo le batterie in vista del Cerignola" Le parole dell'esterno offensivo giallorosso: "Vogliamo arrivare ai play off"

Il suo gol non è bastato domenica scorsa per ottenere la vittoria con il Latina, a causa del gol messo a segno nel finale dai pontini. Petrizzo ha parlato così del momento della formazione under 17 giallorossa: "Con il Latina è stato un pareggio amaro, il gol subito lo avremmo potuto evitare. Sono contento della prestazione della squadra, siamo stati forti e ci siamo mossi bene. Ovviamente, non dobbiamo accontentarci perché possiamo fare di più". Petrizzo ha proseguito: "Sono un esterno offensivo. Tra le mie caratteristiche ci sono la velocità e il dribbling. Voglio arrivare in Primavera e continuare a giocare a calcio. Come collettivo, vogliamo raggiungere i play off e recitare un ruolo da protagonista. La sosta? La settimana di riposo è positiva, poi penseremo al Cerignola".