Under 17, il Benevento fa 12 gol all'Audace Cerignola La squadra giallorossa sola in vetta alla classifica davanti alla Ternana

Under 17

Audace Cerignola-Benevento 2-12

AUDACE CERIGNOLA: Pace; Fucci, Giannone (17'st Verroca), Cilli, Acocella, Dalla Zeta (1'st Errico), Anaclerio (1'st Patruno), Tedesco (17'st Labranca), Di Domenico (1'st Fioravante), Valentino, Erminio. A disp.: Macchia, Castellano, Palumbo, Ladogana. All.Nicola Piccolo

BENEVENTO:Tagliente (23'st Chiarello); Maione, Pane (20'st Liguori), Carandente (5'st Baldacci), Colella (23'st Pacifico), Jerradi, Lo Russo (1'st Petrizzo), Viscovo (23'st Aldi), Amico (5'st Cocuzzo), De Benedetto (20'st Cuomo), Migliaccio (5'st Perfetto).

All.Raffaele Schiavi

Arbitro:Carlo Magnatta di Foggia.

Assistenti:Jonathan Carrafa e Melissa Carrafa di Foggia.

Marcatori:13'pt De Benedetto (B), 40'pt, 43'pt, 46'pt Lo Russo (B), 41'pt Amico (B), 5'st Cilli (AC), 13'st Cocuzzo (B), 17'st Baldacci (B), 20'st, 39'st Perfetto (B), 22'st, 47'st Petrizzo (B), 45'st Aldi (B), 49'st Erminio (AC).

Espulsi: Perfetto (B).

Ammoniti: Ermino ((AC), Acocella (AC), Lo Russo (B), De Benedetto (B), Colella (B), Petrizzo (B).

Goleada inusitata per il Benevento Under 17 sul campo del Cerignola. I ragazzi di Schiavi hanno rifilato ben 12 gol ai pugliesi. Mattatore della giornata Lo Russo con una tripletta. Grazie a questa larghissima vittoria, i giallorossini, che hanno già realizzato in quattro sole parrite la bellezza di 23 gol, sono soli in vetta alla classifica davanti alla Ternana, detentore in carica del titolo Under 17 di C.

Under 17, la classifica: Benevento 10; Ternana 9; Pineto 8; Ascoli e Gubbio, 7; Campobasso, Perugia e Casertana 6, Latina e Guidonia 5; Sambenedettese 4; Cerignola 3; Foggia e Pianese 0.