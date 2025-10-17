Benevento Under 17 sul campo del Guidonia Schiavi ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in terra laziale

Al termine della seduta di allenamento, il tecnico Raffaele Schiavi ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la gara contro il Guidonia Montecelio in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 16:30, presso il Campo "XII Apostoli" di Fonte Nuova (RM).

Portieri: Chiarello, Tagliente.

Difensori:Colella, Maione, Pane, Di Mauro, Jerradi, Aldi, D'Urzo.

Centrocampisti:Baldacci, Spinesi, Carandente, Viscovo.

Attaccanti: De Benedetto, Cocuzzo, Migliaccio, Amico, Cammarota, Lo Russo, Petrizzo.

La classifica del'Under 17 alla quarta giornata

Benevento 10; Ternana 9; Pineto 8; Ascoli e Gubbio 7; Perugia, Casertana e Campobasso 6; Latina e Guidonia Montecelio 5; Sambenedettese 4; Cerignola 3; Pianese e Foggia 0.