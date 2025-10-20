Under 17, prima sconfitta per i ragazzi di Schiavi I giallorossi, ko sul campo del Guidonia Montecelio, perdono il primato

Il Benevento Under 17 di Schiavi in un colpo solo perde la sfida di Guidonia, l'imbattibilità e il primato. A sorpresa i laziali del Guidonia hanno dominato la gara scavando un solco e portandosi sul 3 a 0. Il gol giallorosso di Cammarota è arrivato a tempo scaduto.

Guidonia Montecelio-Benevento 3-1

GUIDONIA MONTECELIO: D'Isanto; Sabuzi, Figueroa, Rossi, Lattanzi, Resciniti (14'st De Bernardo), Di Mattia (43'st Di Rienzo), Francia, Porcu (23'st Guidarelli), Atzeni (14'st Diori), Vitelli (43'st Pecorella). A disp.: Sannino, Felici, Ezioni, Graziano. All. Dario Centioni

BENEVENTO:Tagliente (27'pt Chiarello); Maione (10'st Di Mauro), Pane, Carandente (17'st Cammarota), Colella (28'st Aldi), Jerradi, Lo Russo (17'st D'Urzo), Viscovo, Amico (28'st Cocuzzo), De Benedetto, Petrizzo (10'st Migliaccio). A disp.: Baldacci, Spinesi. All.Raffaele Schiavi

Arbitro:Alessandro Iodicone di Formia

Assistenti:Gianluca Mariano e Mattia Maurizi di Roma 2

Marcatori: 25'pt Atzeni (GM), 12'st Porcu (GM), 20'st Vitelli (GM), 50'st Cammarota (B).

Ammoniti:Francia (GM), Colella (B), D'Urzo (B), Viscovo (B).

Classifica Under 17 (5a giornata)

Ternana 12; Benevento e Gubbio 10; Pineto e Campobasso 9; Latina, Guidonia e Ascoli 8; Perugia e casertana 7; Salbenedettese* 4; Cerignola 3; Pianese e Foggia* 0. (*) una partita in meno