Under 17, il Benevento vince col Campobasso e aggancia il primato

Benevento-Campobasso 3-1
Benevento: Tagliente; Maione, Pane, Viscovo (38'st D'Urzo), Colella, Jerradi, Pirozzi, Baldacci (1'st De Benedetto), Amico (12'st Cammarota), Migliaccio (1'st Lo Russo), Perfetto (24'st Carandente). A disp.: Chiarello, Di Mauro, Liguori, Petrizzo. All.: Schiavi
Campobasso: Stracqualursi; Dori (47'st D'Alessandro), Cristinzio, Liscio (47'st Petti), Masone (31'pt Brunetti), Giuditta, Basile (47'st Acconcia), Romano (38'st D'Alessandro), Sabetta (38'st Ieraci), Papa (12'st Manes), Manzo (38'st De Nigris). A disp.: Palmieri. All.: Ricci
Arbitro: Avino di Frattamaggiore. Assistenti: D'Afiero e Compagnone
Marcatori: 23'pt Amico (B), 35'pt Papa (C), 18'st su rig. De Benedetto (B), 30'st Viscovo (B)
L'under 17 del Benevento riscatta al meglio la sconfitta della scorsa giornata rimediata in casa del Giudonia. La formazione di Schiavi è tornata alla vittoria contro il Campobasso, nel match giocato quest'oggi sul sintetico dell'Avellola. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo ventitré minuti con Amico, poi c'è stato il pareggio di Papa. Nella ripresa, la Strega ha bissato il successo con un rigore di De Benedetto e una marcatura di Viscovo che hanno portato il punteggio sul definitivo 3-1. Con questo successo, l'under 17 torna al comando della classifica a quota 13 punti. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà l'Ascoli in trasferta.
Under 17, la classifica:
Benevento 13
Ternana 12
Ascoli 11
Guidonia 11
Gubbio 11
Pineto 10
Casertana 10
Latina 9
Campobasso 9
Perugia 8
Sambenedettese 7
Cerignola 4
Pianese 1
Foggia 0