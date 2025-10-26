Under 17, il Benevento vince col Campobasso e aggancia il primato Successo dei giallorossi allenati da Schiavi con le reti di Amico, De Benedetto e Viscovo

Benevento-Campobasso 3-1

Benevento: Tagliente; Maione, Pane, Viscovo (38'st D'Urzo), Colella, Jerradi, Pirozzi, Baldacci (1'st De Benedetto), Amico (12'st Cammarota), Migliaccio (1'st Lo Russo), Perfetto (24'st Carandente). A disp.: Chiarello, Di Mauro, Liguori, Petrizzo. All.: Schiavi

Campobasso: Stracqualursi; Dori (47'st D'Alessandro), Cristinzio, Liscio (47'st Petti), Masone (31'pt Brunetti), Giuditta, Basile (47'st Acconcia), Romano (38'st D'Alessandro), Sabetta (38'st Ieraci), Papa (12'st Manes), Manzo (38'st De Nigris). A disp.: Palmieri. All.: Ricci

Arbitro: Avino di Frattamaggiore. Assistenti: D'Afiero e Compagnone

Marcatori: 23'pt Amico (B), 35'pt Papa (C), 18'st su rig. De Benedetto (B), 30'st Viscovo (B)

L'under 17 del Benevento riscatta al meglio la sconfitta della scorsa giornata rimediata in casa del Giudonia. La formazione di Schiavi è tornata alla vittoria contro il Campobasso, nel match giocato quest'oggi sul sintetico dell'Avellola. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo ventitré minuti con Amico, poi c'è stato il pareggio di Papa. Nella ripresa, la Strega ha bissato il successo con un rigore di De Benedetto e una marcatura di Viscovo che hanno portato il punteggio sul definitivo 3-1. Con questo successo, l'under 17 torna al comando della classifica a quota 13 punti. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà l'Ascoli in trasferta.

Under 17, la classifica:

Benevento 13

Ternana 12

Ascoli 11

Guidonia 11

Gubbio 11

Pineto 10

Casertana 10

Latina 9

Campobasso 9

Perugia 8

Sambenedettese 7

Cerignola 4

Pianese 1

Foggia 0