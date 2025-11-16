Under 17, ad Amico risponde Esposito: pareggio tra Casertana e Benevento La squadra di Schiavi non riesce a tornare al successo

Casertana-Benevento 1-1

Casertana: Schiedo, Tia (13'st Abruscato), Incarnato (25'st Liguori), Esposito (40'st Iorio), Musella, Napoletano, Di Cicco (13'st Offreda), Barretta (25'st Chiavelli), Terracciano (13'st Marango), Rignelli (1'st Balestriere), Criscuolo (40'st Puca). A disp.: Barone. All.: Paritario

Benevento: Chiariello, Maione, Pane, Carandente, Picardi, Jerradi, Lo Russo (19'st Migliaccio), Baldacci (1'st Perfetto), Amico, De Benedetto (39'st Spinesi), Pirozzi. A disp.: Leone, Liguori, Biondi, D'Urzo, Pacifico, Cocuzzo. All.: Schiavi

Arbitro: Di Domenico di Isernia. Assistenti: Borriello di Torre del Greco e Di Mauro di Napoli

Marcatori: 14'st Amico su rig., 31'st Esposito

Dopo la sconfitta casalinga maturata con la Ternana, l'under 17 del Benevento non è riuscita a tornare al successo contro la Casertana. Il risultato finale è stato di 1-1, con il vantaggio giallorosso firmato da Amico, al 14' della ripresa, su calcio di rigore. I falchetti hanno riequilibrato l'incontro al 31' con una marcatura di Esposito. Nella prossima giornata, in programma il 30 novembre, la squadra di Schiavi affronterà il Pineto all'Avellola.