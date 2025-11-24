Grande soddisfazione per il settore giovanile del Benevento. Il giovane De Benedetto, classe 2009, è stato convocato dalla nazionale under 17. Il giovane attaccante, che milita nella formazione guidata da Schiavi, è stato premiato per l'ottimo rendimento fatto registrare nel corso del campionato con la formazione under 17 giallorossa. De Benedetto parteciperà al Torneo dei Gironi, in programma dal 27 al 29 novembre presso Novarello.
Benevento, soddisfazione per il vivaio: De Benedetto convocato in Nazionale
Il giovane attaccante giallorosso vestirà la maglia azzurra
Benevento.