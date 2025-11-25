Benevento under 17, Jerradi: "Vogliamo tornare a vincere" (VIDEO) Le parole del calciatore giallorosso in vista della ripresa del campionato

L'under 17 del Benevento è reduce dal pareggio rimediato in trasferta contro la Casertana. Un risultato che ha fatto seguito alla sconfitta interna con la Ternana. Un ruolino di marcia che ha fatto perdere il primo posto della classifica alla squadra di Schiavi, ma tra i giallorossi c'è tanta voglia di tornare al successo, come sottolineato da Jerradi: "Contro la Casertana è stata una partita difficile, ma credo che soltanto alcuni episodi non ci abbiamo permesso di vincere. Questo campionato è molto fisico rispetto al passato, ed è soprattutto più tattico. A livello personale, mi sento cresciuto sotto tutti gli aspetti, sia caratteriali che tecnici. Spero in futuro che ci siano molte soddisfazioni. Il gruppo? Avremmo potuto ottenere più punti, ma questo non ci abbatte. Continueremo sul nostro percorso nel migliore dei modi. La sosta è arrivata al momento giusto, ci permette di recuperare gli infortunati in vista del match di domenica contro il Pineto".