Under 17 Benevento, Schiavi: "Vogliamo raggiungere obiettivi importanti" (VIDEO) Le parole del tecnico giallorosso verso la ripresa del campionato

Dopo il pareggio rimediato a Caserta e la sosta, l'under 17 del Benevento è pronta a sfidare il Pineto. Il tecnico giallorosso, Raffaele Schiavi, ha commentato così il momento della sua squadra: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché sono reduci da tre prestazioni importanti contro Ascoli, Ternana e Casertana. Non sono arrivate tre vittorie, ma le prestazioni ci sono stade. Al momento ci girà un po' storto, dobbiamo continuare a lavorare. Il mio bilancio è positivo, ma si deve migliorare. Siamo il Benevento e lottiamo per un obiettivo importante. La sosta è capitata a pennello per recuperare calciatori importanti, anche se chi li ha sostituiti ha fatto bene. Il gruppo è unito e tutti hanno voglia di mettersi in mostra".