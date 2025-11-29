Benevento, De Benedetto protagonista in azzurro nel torneo dei gironi Esperienza importante a Novarello per il giovane calciatore giallorosso

Esperienza più che positiva per Francesco De Benedetto. L'attaccante della formazione under 17 è stato tra coloro che hanno indossato la maglia azzurra dell'Italia nell'atteso Torneo dei Gironi, svoltosi a Novarello dal 27 al 29 novembre. Il calciatore giallorosso (l'unico tra i 61 selezionati appartenente a una società di Serie C) si è messo in mostra in un contesto di grande importanza, partecipando a un tempo in entrambe le sfide giocate nei giorni scorsi, in cui ha sfiorato di poco anche il gol con la divisa della Nazionale. De Benedetto rientra nel Sannio con un bagaglio di esperienza di un certo peso agli ordini del Commissario Tecnico Franceschini, vissuto grazie all'ottimo rendimento messo in mostra con il Benevento.