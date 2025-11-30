Under 17, Benevento-Pineto Benevento-Pineto 4-1: gli highlights del match Successo per i giallorossi. Soddisfatti il tecnico Schiavi e il giovane Lo Russo

Benevento-Pineto 4-1

Benevento: Chiariello, Petrizzo (37'st Cimmino), Pane, Viscovo, Colella, Jerradi, Lo Russo, Baldacci (20'st Carandente), Amico (20'st De Benedetto), Perfetto (10'st Migliaccio), Pirozzi. A disp.: Leone, Picardi, Aldi, Liguori, Spinesi. All.: Schiavi

Pineto: Pace, Masciangelo, Mincone, Tuttolani (14'st Di Giacomo), Ghietti, Iacobucci, Di Bello (11'st Cannarozzi), Cordone (11'st Venanzi), Bomba (1'st Crudeli), Scorrano (21'st Iezzone), Sabatelli (21'st De Falco). A disp.: Colaneri, D'Alesio, Spadaccini. All.: Zucchini

Arbitro: Ganzerli di Frattamaggiore. Assistenti: Cammarota di Nola e Gaeta di Nocera Inferiore

Marcatori: 33'pt Baldacci, 11'st Pirozzi, 46'st Iacobucci, 49'st De Benedetto, 50'st Lo Russo

L'under 17 del Benevento torna al successo nel match giocato contro i pari età del Pineto. I giallorossi danno il via al match con grande voglia di passare subito in vantaggio. Una conclusione di Perfetto viene deviato di poco in angolo, poi Pace neutralizza una conclusione di Amico. Il gol del Benevento arriva al 33' e porta la firma di Baldacci che porta il punteggio sull'1-0. Nella ripresa, il Pineto prova a impensierire il Benevento con il palo colpito da Scorrano, ma all'11' arriva il 2-0 sannita, siglato da Pirozzi. La squadra di Schiavi gestisce l'incontro, ma nel finale subisce il 2-1, messo a segno da Iacobucci. Il Benevento non si perde d'animo e restituisce la rete al Pineto con gli interessi: De Benedetto è l'autore del 3-1, poi è la volta di Lo Russo che firma il gol del definitivo 4-1.