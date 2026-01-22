Benevento, settore giovanile: le under 17 e 15 ospitano la Pianese Trasferta per l'under 16 giallorossa che sarà impegnata nel big match con il Monopoli

C'è grande voglia di riscatto tra le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Domenica è in programma un triplo appuntamento, con le under 17 e 15 che all'Avellola ospiteranno i pari età della Pianese. Scalpitano i ragazzi di Festa che nell'ultimo turno sono incappati nella prima sconfitta stagionale, contro il Gubbio. I giallorossi vogliono riprendere la corsa contro la Pianese, nel match in programma domenica alle 10:45 sul sintetico dell'Avellola. Alle 13 sarà la volta dell'under 17 di Schiavi che vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio rimediato nella scorsa giornata, nella sfida giocata contro la formazione eugubina. Trasferta, invece, per l'under 16 di Leone che affronterà il Monopoli nel big match di giornata.

Settore giovanile, le classifiche

Classifica under 17: Ternana 30, Benevento 27, Perugia, Guidonia e Gubbio 26, Latina 25, Ascoli 24, Pineto 20, Casertana 19, Campobasso 15, Pianese e Sambenedettese 10, Cerignola 6, Foggia 5.

Classifica under 16: Benevento 28, Monopoli 22, Sorrento e Giugliano 17, Campobasso 16, Latina 15, Casertana 13, Casarano 12, Pineto 11, Picerno e Altamura 9.

Classifica under 15: Benevento 39, Perugia 36, Gubbio 27, Ternana e Latina 25, Campobasso 23, Cerignola 21, Guidonia 19, Ascoli 17, Sambenedettese 15, Pineto 13, Casertana 11, Pianese 9, Foggia 4.