Under 17, Schiavi e Cammarota: "E' il momento cruciale della stagione" La formazione del Benevento Calcio domenica affronterà il Guidonia all'Avellola

L'under 17 del Benevento è in piena lotta per un posto che gli garantirebbe l'accesso alle fasi finali. Dopo la vittoria conquistata contro il Cerignola, i giallorossi puntano la sfida di domenica che si giocherà all'Avellola contro il Guidonia Montecelio, in un vero e proprio scontro diretto per i vertici della classifica, come ribadito dal tecnico Schiavi: “Siamo sulla strada giusta, ma adesso viene il bello. Abbiamo tre partite importanti: dobbiamo portare avanti le cose positive e migliorare quelle negative attraverso il lavoro. Questi campionati spesso si decidono tra febbraio e marzo e ci aspetta un mese determinante. Domenica affronteremo il Guidonia Montecelio: siamo sulla strada giusta per raggiungere obiettivi importanti.” Oltre a Schiavi, anche l'attaccante Cammarota ha messo in risalto le ambizioni della formazione giallorossa: “Vogliamo il primato: alla fine vince chi ha più fame. Stiamo lavorando per arrivare fino in fondo nel migliore dei modi. Vogliamo vincere lo scudetto".