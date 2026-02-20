Primavera, Mandato sicuro: "A Cosenza per i tre punti" Le parole dell'estremo difensore giallorosso, seguito dal tecnico De Angelis

Dopo la sconfitta interna rimediata contro il Catanzaro, domani la Primavera del Benevento sarà di scena sul campo del Cosenza. La squadra di De Angelis vuole i tre punti, come sottolineato dal tecnico giallorosso: “Ci prepariamo alla prossima gara, dove incontreremo una squadra che sta vivendo qualche difficoltà. Dobbiamo però pensare soprattutto a noi stessi, crescere e tirare fuori il meglio da questi ragazzi che hanno tanta voglia di fare. Il mio bilancio? E' sicuramente positivo. I risultati si sono visti e il cammino è stato buono, soprattutto sul piano delle prestazioni, nonostante qualche risultato negativo come ad Ascoli o a Palermo, così come la gara contro il Catanzaro che ci lascia un po’ di amaro in bocca. Puntiamo a fare sempre meglio attraverso il percorso di crescita dei ragazzi.”

Mandato: "Vogliamo tornare in zona play off"

Oltre a De Angelis, ha commentato il momento della formazione giallorossa anche il portiere Mandato: "Siamo dispiaciuti per essere usciti dalla zona playoff, ma il gruppo è unito e sta seguendo il mister. Siamo giovani, ma non abbiamo nulla da invidiare agli avversari: possiamo competere contro tutti, l’età è solo un numero. A Cosenza sarà una partita difficile, su un campo impegnativo. Ci giocheremo le nostre carte e proveremo a portare a casa i tre punti".