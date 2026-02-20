Primavera, Mandato sicuro: "A Cosenza per i tre punti"

Dopo la sconfitta interna rimediata contro il Catanzaro, domani la Primavera del Benevento sarà di scena sul campo del Cosenza. La squadra di De Angelis vuole i tre punti, come sottolineato dal tecnico giallorosso: “Ci prepariamo alla prossima gara, dove incontreremo una squadra che sta vivendo qualche difficoltà. Dobbiamo però pensare soprattutto a noi stessi, crescere e tirare fuori il meglio da questi ragazzi che hanno tanta voglia di fare. Il mio bilancio? E' sicuramente positivo. I risultati si sono visti e il cammino è stato buono, soprattutto sul piano delle prestazioni, nonostante qualche risultato negativo come ad Ascoli o a Palermo, così come la gara contro il Catanzaro che ci lascia un po’ di amaro in bocca. Puntiamo a fare sempre meglio attraverso il percorso di crescita dei ragazzi.”
Mandato: "Vogliamo tornare in zona play off"
Oltre a De Angelis, ha commentato il momento della formazione giallorossa anche il portiere Mandato: "Siamo dispiaciuti per essere usciti dalla zona playoff, ma il gruppo è unito e sta seguendo il mister. Siamo giovani, ma non abbiamo nulla da invidiare agli avversari: possiamo competere contro tutti, l’età è solo un numero. A Cosenza sarà una partita difficile, su un campo impegnativo. Ci giocheremo le nostre carte e proveremo a portare a casa i tre punti".