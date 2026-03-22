Under 17, due reti in pieno recupero: il Benevento pareggia con la Ternana I giallorossi hanno evitato nel finale la sconfitta

Ternana-Benevento 2-2

Ternana: Bonifazi; Palombi, Rosati S., Iacovacci, Cerquaglia (34'st D'Intino), Fazi, Piccolo, Glandarelli, D'Onofrio (36'st Nepi), Ponziani (23'st Inches), Rosati L. (23'st Martino). A disp.: Aquilani, Romaldini, Mustafovoscki, Filberti, Forni. All.: Caccavale

Benevento: Sessa; Petrizzo, Liguori, Martello (19'st Perfetto), Picardi, Jerradi, Lo Russo (32'st Cammarota), Carandente (8'st Viscovo), Amico, De Benedetto (19'st Migliaccio), Pirozzi (32'st Spinesi). A disp.: Leone, Maione, Pane, Bembo. All.: Niro (Schiavi squalificato)

Arbitro: Edoardo Fanelli di Perugia. Assistenti: Simone Nicola Marotta di Orvieto e Gianluca Innocenzi di Foligno.

Marcatori: 8'st Glandarelli (T), 15'st Inches (T), 46'st Perfetto (B), 47'st Amico (B)

Pareggio al fotofinish per l'under 17 del Benevento che ha evitato la sconfitta nel match giocato in casa della Ternana. I padroni di casa hanno condotto l'incontro fino ai minuti di recupero, con le reti di Glandarelli e Inches. Nel finale, il Benevento ha prima accorciato le distanze con Perfetto, per poi siglare il gol del definitivo 2-2 con Amico al 47'. Per i giallorossi si tratta di un punto importante, che tiene vivo il discorso relativo alla qualificazione alle fasi finali. Nella prossima giornata, la squadra di Schiavi affronterà la Casertana.